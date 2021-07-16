مصر تعزي الدول الأوروبية في ضحايا الفيضانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 يوليه 2021

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها وتضامنها مع كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومملكة هولندا في ضحايا الفياضانات المروعة وتضرر بعض المناطق، والتي أسفرت عن وفاة وفقدان عدد كبير من الضحايا. وتقدمت مصر في بيان صحافي تلقى 24 نسخة منه، بصادق تعازيها لذوى الضحايا، متمنية نجاة المفقودين. كما أعربت مصر عن تضامنها مع حكومات وشعوب تلك الدول الصديقة جراء تلك الأزمة.

