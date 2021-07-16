سائقو شاحنات عرب أحبطوا هجوماً إسرائيليا على غزة في الحرب الأخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 يوليه 2021

أحبط سائقو شاحنات عرب هجوماً للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة على القطاع مؤخراً.



وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، أن المئات من سائقي الشاحنات الضخمة في الجيش الإسرائيلي من العرب، رفضوا أو لم يصلوا إلى مقار عملهم خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم "سيف القدس"، والتي اندلعت في شهر مايو(آيار) الماضي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن هؤلاء السائقين العرب أحبطوا هجوماً أو خطة للجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، حاولت تضليل مقاتلي حركة حماس وشن هجوم كبير عليهم، حيث حضر 40 سائقاً فقط من أصل 500 يعملون في الجيش الإسرائيلي لنقل العربات والقاطرات الضخمة، التي تقل دبابات ونقل عتاد وآليات ثقيلة.

وقالت الصحيفة إن تغيب السائقين العرب عن الحضور لنقل الآليات الثقيلة والعتاد والدبابات، ربما حال دون قيام الجيش الإسرائيلي بعملية برية ضد قطاع غزة.