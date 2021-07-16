السعودية تصدر تعميماً بفتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 يوليه 2021

قالت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الجمعة إن المتاجر والمحال يمكنها الآن أن تظل مفتوحة في أوقات الصلوات الخمس، تخفيفاً للقواعد الصارمة سابقاً والتي تُلزمها بإيقاف العمل في تلك الأوقات. وهذه أحدث خطوة في سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف لتحديث المملكة المحافظة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في اقتصادها المعتمد على النفط. وينهي القرار، الذي اتخذه اتحاد الغرف السعودية، إغلاق المحال لما لا يقل عن نصف الساعة في أثناء الصلوات الخمس والذي استمر عقودا. وقالت عكاظ نقلا عن منشور صادر من اتحاد الغرف السعودية "تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات". ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على الفور على طلب من رويترز بالتعليق. وتعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، باتباع نهج "أكثر اعتدالا"، وخفف قيودا اجتماعية صارمة عبر تقليص دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسماح بإقامة حفلات موسيقية وغنائية عامة ورفع الحظر على السينما والسماح للمرأة بقيادة السيارة.

