نجاة ركاب طائرة روسية هبطت اضطرارياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 يوليه 2021

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية نجاة جميع ركاب طائرة من طراز أنتونوف إيه.إن-28 البالغ عددهم 19 بعد اختفائها من شاشات الرادار في سيبيريا إثر هبوطها اضطرارياً الجمعة. وفُقدت الطائرة، التي تشغلها شركة سيلا للطيران، وهي شركة صغيرة تشغل رحلات محلية في سيبيريا، أثناء الطيران في رحلة من بلدة كيدروفي إلى مدينة تومسك. لكن تم العثور عليها بعد إرسال طائرتي هليكوبتر للبحث عنها. وقالت الوزارة إن جميع من كانوا على متنها نجوا ويجري إجلاؤهم من المكان. يأتي هذا بعد أقل من أسبوعين على تحطم طائرة من طراز أنتونوف إيه.إن-26 المشابه إثر ارتطامهاً بربوة صخرية بسبب ظروف صعوبة الرؤية في شبه جزيرة كامشاتكا في الشرق الأقصى الروسي مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 28. وتحسنت معايير سلامة الطيران الروسية في السنوات القلائل الماضية، لكن الحوادث، لا سيما المتعلقة بالطائرات العتيقة في المناطق النائية ليست نادرة.

