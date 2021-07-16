بايدن:لن نرفع القيود المفروضة على التحويلات المالية إلى كوبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 يوليه 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يبطل القيود التي فرضتها الادارة السابقة على التحويلات المالية إلى كوبا، ما لم يكن هناك ضمانات بأنها لن تذهب إلى الحكومة الشيوعية للبلاد، متراجعاً عن وعد قطعه خلال حملته الانتخابية.



وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن النظام في كوبا الذي يحكم البلاد منذ 6 عقود اهتز بسبب المظاهرات المناهضة للحكومة التي انطلقت في جميع أنحاء البلاد وتعامل معها بموجة من القمع أدت إلى اعتقال المئات ومقتل شخص واحد على الأقل.

وقال بايدن في البيت الابيض للصحافيين: "كوبا، للأسف، دولة فاشلة... وتقمع مواطنيها"، وأضاف "هناك عدد من الأشياء التي يمكن أن نفكر في القيام بها لمساعدة الشعب الكوبي، لكن ذلك يتطلب ظروفاً مختلفة أو ضمانات بأن الحكومة لن تستغل تلك المساعدات".

وكانت إدارة دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على العديد من الكيانات المالية الكوبية العام الماضي ، بما في ذلك "فينسيمكس"، التي تتعامل مع التحويلات المالية إلى الجزيرة ، بسبب صلاتها بالجيش الكوبي.

وأدت العقوبات المفروضة على "فينسيمكس" إلى تعليق شركة "ويسترن يونيون" لخدماتها إلى كوبا، مما ترك العديد من الأمريكيين الكوبيين بلا سبل قانونية لإرسال أموال إلى عائلاتهم في الجزيرة وسط الجائحة.