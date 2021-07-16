السيسي: المساس بأمن مصر خط أحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 يوليه 2021

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء أمس الخميس، أن "المساس بأمن مصر القومى خط أحمر، ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى". وأضاف السيسي في فعالية محلية مساء أمس: إن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني المساس بمقدرات الوطن، ولن نسمح لأي من كان أن يقترب منها". وأوضح السيسي "نحن نتعامل فى كل قضايانا بعقل راشد وتفكير عميق، ولم نحاول أبداً "دغدغة" مشاعر الناس". وأشار إلى أن القلق بشأن قضية المياه "قلق مشروع" وقال إننا "نؤكد دائماً أننا نريد الخير للجميع". وأضاف: "إن الهدم والتخريب والتدمير هو الاستثناء والبناء والتعمير هو الأساس". وقال: "نحن ندعو الجميع للتعاون معاً في التنمية من دون المساس بحصة مصر من المياه"، مؤكداً: "لا يليق بنا أن نقلق أبداً.." ودعا الاثيوبيين والسودانيين إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وقال: "كل خطواتنا تمضى بشكل جيد.. لن ننجح في مواجهة أي تحد دون أن نكون على قلب رجل واحد".

