منشور لتنظيم العمل خلال فترة عيد الأضحى في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أصدر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، منشورا بشأن تنظيم العمل ما قبل أجازة عيد الأضحى وما بعدها، إلى جانب تعيين نوبتجيات بالجهات المختلفة وتحديد مهامها خلال أيام عطلة العيد.

أكد المنشور على التزام كافة الجهات بالمحافظة من ديوان عام ومراكز المدن ومديريات الخدمات والقطاعات والإدارات المركزية بتشكيل مجموعات عمل نوبتجيات للتواجد بمقر العمل خلال عطلة أيام العيد، على أن يكون بينهم ومديرى العموم ومديرى الإدارات ومن ينوب عنهم لإنجاز الأعمال المطلوبة ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية.

وضمت المنشور، تجهيز وإعداد غرفة العمليات الفرعية بكل جهة لتلقى أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين ومتابعة غرفة العمليات بالديوان العام بتقرير بالأحداث اليومية، رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة، مع العمل على التوازن بين مصلحة العامل والعمل بتواجد عدد كاف من العاملين بكل جهة الديوان العام للمحافظة والمديريات والقطاعات والإدارات المركزية للقيام بالأعمال وانجازها.

وأشار المنشور، إلى تقسيم فترة الإجازة إلى مجموعتين عمل تكون المجموعة الأولى برئاسة مدير الجهة والثانية برئاسة سكرتير الجهة أو وكيله بحيث تكون فترة عمل المجموعة الأولى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين وفترة عمل المجموعة الثانية من الخميس حتى الأحد القادمين، فضلا عن تكثيف حملات يومية من رؤساء مجالس المدن ومأموري أقسام الشرطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.

وطالب المحافظ، التأكيد على استمرار غرفة عمليات كل جهة في العمل أثناء فترة الأجازة وموافاة غرفة عمليات المحافظة بتقرير دوري عن الأحداث كل ساعتين تمهيدا لإبلاغ غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والإبلاغ الفورى لأى مخالفات أو أزمات يتم رصدها في حينه .