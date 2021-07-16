مع اقتراب العيد.. تعرف على سعر الدينار الكويتي والريال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي، مقابل الجنيه 4932 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع، مع اقتراب عيد الأضحى.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي، سجل سعر الريال السعودي أمس الخميس، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمس الخميس، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

والدينار البحريني سجل، أمس الخميس 40.36 جنيه للشراء و41.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني أمس 39.64 جنيه للشراء و40.83 جنيه للبيع.

أما سعر الريال القطري، فسجل أمس الخميس ليسجل 4 جنيهات للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني، أمس الخميس 21.72 جنيها للشراء و22.18 جنيها للبيع.