روسيا: العثور على الطائرة المفقودة

عثرت وزارة الدفاع الروسية، على الطائرة المفقودة في سيبيريا، وأكدت الوزارة أن كل ركاب الطائرة بأمان.

وقالت إن الطائرة التي كانت قد تعرضت لحادث أثناء محاولة الهبوط.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية بدأت في وقت سابق، اليوم، عملية بحث عن طائرة مفقودة في سيبيريا.