اختفاء طائرة روسية على متنها 13 شخصا

فقد الاتصال بطائرة ركاب روسية من طراز إيه إن-28 على متنها 13 شخصا على الأقل، كانت تقوم برحلة الجمعة في منطقة تومسك في سيبيريا، حسبما ذكرت وكالات أنباء محلية نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت وكالتا إنترفاكس وتاس إن 13 شخصا كانوا على متن الطائرة فيما ذكرت وكالة ريا نوفوستي أن عددهم 17 شخصا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء عملية البحث عنها في سيبيريا.