روسيا: اختفاء طائرة ركاب من على شاشات الرادار

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية إن طائرة على متنها 17 شخصا اختفت اليوم الجمعة من على شاشات الرادار في مقاطعة تومسك بسيبيريا، شرقي البلاد.

وأفادت وكالة تاس السوفيتية للأنباء بأن الطائرة طراز "إن28-" اختفت من على شاشات الرادار في منطقة باختشار، وقد انطلقت عملية بحث عنها. ونقلت الوكالة عن مصدر في سلطة الطيران تأكيده أن أربعة أطفال كانوا بين ركاب الطائرة، التي يتألف طاقمها من ثلاثة أفراد، مشيرا إلى أن الطائرة شغلت منارة الاستغاثة الخاصة بها قبل الاختفاء من الرادارات. وكشف مركز الإنقاذ في سيبيريا أن الطائرة المفقودة كانت في رحلة إلى

تومسك قادمة من مدينة كيدروفي في المقاطعة.

وأضافت وكالة تاس أنه تم إرسال طائرة مروحية من طراز إم أي - 8لبحث عن الطائرة.