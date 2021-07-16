هزة أرضية تضرب ديار بكر التركية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ 25 ثانية

افادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان على موقعها الإلكتروني إن الهزة سجلت في قضاء “أرغاني”، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنها وقعت على عمق 13.80 كلم.

تسببت الهزة بحالة من الذعر لفترة وجيزة لدى بعض المواطنين حيث سارعوا إلى مغادرة منازلهم وأماكن عملهم.

وتشهد تركيا بشكل متكرر هزات أرضية، وأثار الزلزال الأخير المخاوف من حصول زلزال كبير في منطقة اسطنبول.

وضرب زلزال بقوة 7,4 درجة عام 1999 شمال غرب تركيا أدى إلى مصرع 17 ألف شخص بينهم ألف في اسطنبول.