اخبار العالم

بعد إغلاق دام 8 أشهر.. برج إيفل يستقبل الزوار من جديد

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ 16 دقيقة

برج ايفل

بعد إغلاق دام ثمانية أشهر بسبب جائحة ، استقبل برج إيفل من جديد الزوار اليوم الجمعة.

بعد الوصول إلى إشارة الصفر على ساعة العد التنازلي عند سفح البرج، انطلقت الهتافات وصفق الزوار الذين كانوا يقفون في طابور الانتظار، فيما عزفت فرقة موسيقية على الآلات النحاسية وبدأ الناس في الدخول.

وقال باتريك بيروتكا وهو كرواتي يبلغ من العمر 18 عاما “نحن محظوظون للغاية بوجودنا هنا”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

بسبب المخاوف المستمرة من فيروس كورونا، لا يزال استخدام الكمامات إلزاميا لأي شخص يزيد عمره عن 11 عاما مع تطبيق نظام تحميل المصاعد بنصف العدد المسموح به في الأوقات العادية.

واعتبارا من 21 تموز، سيتعين على الزوار إبراز “بطاقة صحية” من الحكومة الفرنسية تثبت إما أنهم حصلوا على اللقاح أو خضعوا مؤخرا لاختبار يؤكد عدم إصابتهم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا