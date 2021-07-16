الملك الأردني يبحث جهود مكافحة الإرهاب مع مسؤولين عسكريين أميركيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت وكالة “عمون” ان الملك الأردني عبدالله الثاني التقى بقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، والجنرال ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

بحث الجانبان في اجتماع أمس الخميس، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في المجالين العسكري والأمني.

وتطرق الاجتماع إلى المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.