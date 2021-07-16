شكرا لقرائتكم خبر عن كبير أطباء بريطانيا: كورونا تقترب من مستويات "مخيفة للغاية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر كبير مستشاري الطب في الحكومة البريطانية من أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات قد يصل إلى مستويات "مخيفة للغاية" في غضون أسابيع.

وقال البروفيسور كريس ويتي إن المملكة المتحدة "لم تخرج من مرحلة الخطر بعد"، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان بوريس جونسون أنه من "المحتمل للغاية" أن تكون أسوأ مرحلة في الجائحة قد انتهت، حسبما أفادت وكالة

الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) اليوم الجمعة.

وأظهرت أحدث الأعداد أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 48553 حالة، وهو أعلى معدل منذ 15 يناير، في حين كانت الوفيات البالغ عددها 63 هي أكبر زيادة يومية يتم تسجيلها منذ 26 مارس.

وذكر البروفيسور ويتي، كبير مسؤولي الطب في إنجلترا: "اعتقد أننا لا يجب أن نقلل من حقيقة أننا قد نقع في المشاكل مجددا بسرعة مفاجئة".

وحذر ويتي من أن عدد الأشخاص في المستشفى يتضاعف حاليًا كل ثلاثة أسابيع ويمكن أن يصل إلى "أرقام مخيفة للغاية" إذا استمر هذا الاتجاه.

وأضاف البروفيسور ويتي في ندوة عبر الإنترنت استضافها متحف العلوم: "لسنا بأي حال من الأحوال خارج مرحلة الخطر الآن، نحن في حالة أفضل بكثير بسبب برنامج اللقاحات والأدوية ومجموعة متنوعة من الأشياءالأخرى".