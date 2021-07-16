نائبة بلينكن: تعزيز السلام محور لقاء أمريكي إماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إنها ناقشت مع الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات تعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وشارك الدكتور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الخميس، في تنظيم السفارة الإماراتية في واشنطن الإعلان عن شراكة بين جامعة جونز هوبكنز وأكاديمية أنور قرقاش للدبلوماسية.

وخلال زيارة قرقاش لواشنطن، التقى أيضا مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، التي قالت إنهما ناقشا "عملنا على تعزيز شرق أوسط أكثر سلاما".



وقالت شيرمان، خلال تغريدة كتبها عبر "تويتر"، الخميس: "التقيت اليوم مع المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، لمناقشة عملنا نحو تعزيز شرق أوسط أكثر سلاما، بما في ذلك تعزيز التقدم في السلام مع إسرائيل وشركاتنا من أجل بناء مستقبل آمن ومزدهر".



وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن العلاقات القوية بين بلاده ولولايات المتحدة تعزز أمن البلدين على حد سواء.

وشدد قرقاش على أهمية رسالة الإمارات المهمة في التسامح والتعايش السلمي.

ولفت إلى أن الإمارات تؤكد قيمة الحوار والعمل الدولي متعدد الأطراف، بينما تستعد لتولي مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن.