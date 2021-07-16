رئيس جنوب أفريقيا يتحدث عن "عنف مدبر" بمعقل سلفه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، الجمعة، أعمال العنف الدامية التي تهز بلاده منذ أسبوع بأنها "مدبرة".

وقال الرئيس رامابوزا، لدى وصوله إلى إقليم كوازولو ناتال، بؤرة الاضطرابات: "من الواضح جدا أن جميع أحداث العنف والنهب هذه كانت مدبرة، هناك أشخاص خططوا لها ونسقوها".



يأتي ذلك في وقت قالت السلطات فيه إنها حددت 12 شخصا يشتبه بوقوفهم وراء اندلاع هذه الحوادث.

ويعد إقليم كوازولو ناتال، إحدى البؤر الساخنة في موجة العنف التي عصفت بالبلاد ومعقل تأييد الرئيس السابق جاكوب زوما، وذلك مع بدء انحسار الاضطرابات.

وسعت بعض الشركات لاستئناف أعمالها بعد حوادث نهب وإحراق استمرت لأيام ودمرت مئات المتاجر والشركات وأسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل.

ويعود الهدوء إلى أجزاء من مدينة جوهانسبرج إلا أن أبواب معظم المتاجر ما زالت مغلقة، فيما تتحسن العمليات والأعمال في ميناءي دربان وريتشاردز باي.





واندلعت أعمال الشغب في أجزاء من البلاد إثر سجن زوما الأسبوع الماضي لعدم مثوله أمام جهات التحقيق في قضية فساد.

وسرعان ما تحول الشغب إلى نهب ودمار مدفوعين بالغضب الواسع من الفقر وانعدام المساواة بعد قرابة ثلاثة عقود من نهاية حكم الأقلية البيضاء.

واستدعى الجيش جميع جنود الاحتياط لدعمه ومساندة الشرطة التي تواجه صعوبات في احتواء الاضطرابات، وتضاعف عدد الجنود الجاري نشرهم إلى عشرة آلاف منذ الأربعاء.

وقالت الحكومة الخميس إن عدد القتلى قفز إلى 91 في كوازولو ناتال مسقط رأس زوما التي يحظى فيها بأكبر قدر من التأييد، فيما استقر العدد على 26 في جاوتنج التي تقع فيها جوهانسبرج مما يجعل إجمالي القتلى 117 حتى الآن.