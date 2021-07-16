شكرا لقرائتكم لبنان سقوط مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية نتيجة خلل فني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الجمعة سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية.

وقال أدرعي عبر حسابه على موقع "تويتر" إن الطائرة المسيرة سقطت "أثناء القيام بنشاط اعتيادي"، مشيراً إلى أن الحادث جاء نتيجة "خلل فني".

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وأضاف أدرعي أنه "لا توجد مخاوف من تسرب معلومات" من هذه الطائرة.

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ويتخوف معظم اللبنانيين الغارقين في أزمة اقتصادية لم يسبق للبلاد أن شهدت مثيلاً لها في السنوات الماضية، من أي تصعيد على الحدود يفاقم الأوضاع.

وفي ابريل الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني والعثور على أخرى أسقطت سابقاً على الحدود الشمالية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في أواخر يناير الماضي، أنه أسقط طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي من جنوب لبنان.

أما في سبتمبر الماضي فأعلن الجيش الإسرائيلي أن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان خلال "أنشطة عمليات" على الحدود، بينما قال الجيش اللبناني إنه أسقط الطائرة داخل الأراضي اللبنانية.