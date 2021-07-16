شكرا لقرائتكم طالبان مقتل مصور في وكالة رويترز في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل المصور في وكالة رويترز دانيش صديقي، الجمعة، أثناء تغطيته معارك بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي طالبان قرب معبر حدودي مع باكستان، كما أفادت الوكالة نقلا عن مسؤول في الجيش الأفغاني.

وقال المسؤول لرويترز، إن قوات أفغانية خاصة كانت تقاتل لاستعادة منطقة سبين بولداك عندما قُتل صديقي وضابط أفغاني كبير أثناء ما وُصف بأنه اشتباك بالنيران مع طالبان. وانضم صديقي بصفته صحافيا للقوات الأفغانية الخاصة المتمركزة في ولاية قندهار بجنوب البلاد هذا الأسبوع، وكان يكتب تقارير عن القتال بين القوات الأفغانية الخاصة ومقاتلي طالبان.

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وقال مايكل فريدنبرج رئيس رويترز، وأليساندرا جالوني رئيسة التحرير في بيان "نسعى حثيثا للحصول على مزيد من المعلومات، ونعمل مع السلطات في المنطقة". وأضافا "كان دانيش صحافيا متميزا وزوجا مخلصا وأبا وفيا وزميلا محبوبا بقوة. قلوبنا مع أسرته في هذا الوقت العصيب".

وكان صدّيقي قد أبلغ رويترز في وقت سابق من اليوم الجمعة بأنه أصيب بجرح في ذراعه بعد أن أصابته شظية متطايرة أثناء تغطيته الاشتباك. وعولج صديقي وكان يتعافى عندما تقهقر مقاتلو طالبان منسحبين من القتال في سبين بولداك. وقال القائد العسكري إن صديقي كان يتحدث مع أصحاب متاجر عندما عاودت طالبان الهجوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق عبر مصادر مستقلة من تفاصيل تجدد القتال الذي تحدث عنه المسؤول العسكري الأفغاني الذي طلب عدم نشر اسمه، وذلك قبل أن تصدر وزارة الدفاع بيانا.