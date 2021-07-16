مدرسة كابيتال جيت للغات تتميز بالتعليم الإلكتروني (إعلان تحريري)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري:

- تماشياً مع الظروف التي تمر بها مصر وباقي دول العالم من جراء أزمة فيروس كورونا انتهجت مدرسة كابيتال جيت للغات طرقاً مبتكرة في التعليم للحفاظ علي أمن وسلامة طلابها والعاملين بالمدرسة.



وقامت إدارة المدرسة برئاسة د. محمد عبدالله شنن بإنشاء منصات تعليم افتراضي عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لتقديم الخدمات التعليمية لطلابها من خلال Classera ومنصات أخري مثل Google class room .



وقال رئيس مجلس إدارة المدرسة د. محمد عبدالله شنن أن هذا الإتجاه يتماشي مع القواعد والسياسة التعليمية الجديدة التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم حالياً في ظل الازمة الحالية للبلاد " كورونا "



يذكر أن الدكتور محمد عبدالله شنن , رئيس مجلس إدارة شركة نيوكابيتال للخدمات التعليمية حمل علي عاتقه الإشراف علي تدريب ورفع كفاءة جميع العاملين في مدارس كابيتال جيت للغات , ليتسني لهم تأدية رسالتهم العلمية فى حق اكثر من (١٢٦٠) طالب وطالبة لهذا العام , وقد تم اختياره ليكون رئيس مجلس إدارة جمعية ممثلي مدارس مشاركة القطاع الخاص مع الحكومي بجمهورية مصر العربية , وذلك ايماناً من كل مستثمري القطاع الخاص في مجال التعليم والقائمين علي المشاريع القومية في مجال التعليم بمصر بدوره الدؤوب وبعقليته المستنيره في مجال التعليم بجمهورية مصر العربية.

كما قامت إدارة المدرسة بتحديد عدد من التكليفات للمدرسين للتواصل مع طلابهم وأولياء الأمور والرد علي إي استفسار عن طريق الأنترنت , وقد شملت التكليفات النقاط الأتية :-

- متابعة الواجبات المدرسية Home Work.

- ملازم المراجعة Sheets.

- متابعة غياب الطلاب على Classers.

- الرد علي استفسارات أولياء الأمور لمساعدتهم في متابعة دراسة اولادهم .

ولم تكتف إدارة المدرسة بذلك بل استغلت الاجازة الصيفية لعمل Online summer schoolلرفع كفاءة الطلاب , والتواصل الدائم بين المدرسين والطلاب .والتواصل عن طريق Classera من واجبات منزلية Homework وحل ملازم “PDF” sheets مع الإعلان عن جدول واضح بمواقيت محدده لتواصل المدرسين مع الطلاب Online.



والنشاط الصيفى يشمل جميع المواد الدراسية للأرتقاء بالطلاب وتأهيلهم للعام الدراسي الجديد.



ويتم التعقيم بشكل دوري طوال العام الدراسي حرصاً علي صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة.



وقامت المدرسة بالاحتفالات وممارسة الانشطة مع مراعاة كل الاجراءات الاحترازية.

وهذه بعض التعليقات الايجابية من إولياء الأمور علي الجروب الخاص بالمدرسة على Facebook لشكر إدارة المدرسة والمدرسين على المجهود المبذول.