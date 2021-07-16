تنفيذ "يوم حصاد حقل إرشاد الأرز" في الإبراهيمية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلنت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالشرقية عن تنفيذ يوم حقل إرشادي مزروع بمحصول الأرز بحوض الذهبي بقرية السُدس التابعة لرئاسة مركز الإبراهيمية، وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

حضر اللقاء الدكتور وليد محمد حسين والدكتور أشرف محمد السعيد من مركز بحوث الأرز والمهندس هاني صلاح أخصائي الأرز بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بإدارة الابراهيمية الزراعية وعدد من المزارعين.

أكد علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز والرد على استفسارات المزارعين، لافتاً إلى أن المديرية تقوم بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة.