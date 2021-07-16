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صور.. ضبط 23 طن دجاج داخل مجزر مخالف في الشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، عن ضبط 23 طن دجاج في مجزر للدواجن منتهي الصلاحية، وضبط لحوم مخالفة في حملة رقابية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية، قامت بالاشتراك مع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة بالشرقية.

أوضح الدكتور متولي أن الحملة أسفرت عن ضبط 175 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، 23 طن دواجن فاسدة في حملة على المجازر وثلاجات اللحوم والدواجن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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