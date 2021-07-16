ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات التي اجتاحت غرب ألمانيا إلى 93، بحسب أحدث حصيلة أعلنها السلطات اليوم الجمعة.

في الوقت الذي تواصل فيه فرق الطوارئ البحث عن مئات الأشخاص المفقودين. وذكرت أن بعض المدن لا تزال معزولة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور، فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق في غرب ألمانيا، بينما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الأخرى. وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم " الاثنين " الماضي بارتفاع منسوب مياه الأنهار وحدوث فيضانات في غرب وجنوب غربي البلاد، أسفرت عن مصرع العشرات وفقدان المئات.