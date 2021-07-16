بايدن وميركل يؤكدان الالتزام بالشراكة عبر الأطلسي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التزام بلديهما بالشراكة عبر الأطلسي، وذلك خلال لقائهما في واشنطن.

وباتت ميركل أول رئيس حكومة في أوروبا يستقبلها بايدن بالبيت الأبيض منذ توليه منصبه في يناير 2021. وتمثل الزيارة محاولة لبداية جديدة في العلاقات الألمانية-الأميركية التي تدهورت خلال فترة ولاية سلفه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقالت ميركل، بعد محادثات مكثفة مع بايدن "لسنا حلفاء وشركاء فقط، لكننا أيضًا دول صديقة".

وشكر بايدن ميركل على قيادتها لألمانيا في الوقت الذي تستعد فيه لإنهاء 16 عامًا قضتها في المنصب، وقال إن الشراكة بين واشنطن وبرلين ستزداد قوة على الأساس الذي ساعدت ميركل في بنائه.

وأكد الجانبان مجددا التزامهما بـ "التعاون الثنائي الوثيق فيما يتعلق بدعم السلام والأمن والازدهار في جميع أنحاء العالم".

كما أنهما أوضحا استمرار الخلاف فيما بينهما فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز المثير للجدل نورد ستريم 2، والذي اكتمل تقريبًا وسيزود أوروبا بالغاز الطبيعي عبر ألمانيا.

وقال بايدن إنه يمكن حتى لأقرب الأصدقاء أن يختلفوا في الرأي، مضيفًا أنه أعرب مجددا لميركل عن مخاوفه.

وأضاف أن الولايات المتحدة وألمانيا اتفقتا على دعم أوكرانيا في جهود الإصلاح وفيما يتعلق بسيادتها ووحدة أراضيها.

وأكدت ميركل أن الهدف من خط الغاز هو أن يكون مشروعًا إضافيًا، وليس بديلاً لأوكرانيا كممر لنقل الغاز الطبيعي.

وقالت ميركل "رؤيتنا كانت ولا تزال أن أوكرانيا ستبقى كدولة ممر للغاز الطبيعي"، وأن أي شيء خلاف ذلك سيتسبب في توتر كبير.