بريطانيا تحذر من أرقام مخيفة لمرضى كوفيد في المستشفيات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ 12 دقيقة

قلق بريطاني كبير من عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات بسبب كورونا، والذي قد يصل بحسب كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية لمستويات مخيفة جدا في غضون أسابيع مع ارتفاع الحالات نتيجة لمتحور “دلتا”.

وقال كبير المسؤولين الطبيين، كريس ويتي، في ندوة عبر الإنترنت استضافها متحف العلوم بلندن إن المملكة المتحدة “لم تخرج من دائرة الخطر بعد ولا أعتقد أننا يجب أن نقلل من حقيقة أننا يمكن أن نقع في المشاكل مرة أخرى بسرعة مفاجئة”.

وحذر ويتي من أن عدد الأشخاص المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات يتضاعف كل ثلاثة أسابيع، ويمكن أن يصل إلى “أرقام مخيفة جدا” إذا استمر هذا الاتجاه، مشددا على “أننا لم نخرج بأي حال من الأحوال بعد من دائرة الخطر بشأن هذا الأمر، فنحن في حالة أفضل بكثير بسبب برنامج اللقاح والأدوية ومجموعة متنوعة من الأشياء الأخرى”.

وأضاف: “لكن هذا ما زال أمامه طريقا طويلا في المملكة المتحدة، بل إن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل على مستوى العالم”.

بلغت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر ووصل عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات ويموتون بسبب كوفيد-19 إلى أعلى مستوياته منذ مارس.

في ذروة الموجة الثانية للإصابات في وقت سابق من هذا العام، كان حوالي 40 ألف شخص في المستشفيات مصابون بكوفيد-19، ووصلت الوفيات إلى حوالي 1500 شخص يوميا.

هذا وتأمل الحكومة البريطانية، التي رفعت جميع القيود القانونية المتبقية على التجمعات الاجتماعية في إنجلترا يوم الإثنين، أن يؤدي طرح اللقاحات السريع إلى الحد من عدد الأشخاص المصابين بالحالات الخطيرة للمرض.

وتلقى أكثر من ثلثي البالغين البريطانيين جرعتين من اللقاح، وحوالي 88 بالمئة حصلوا على جرعة واحدة، بحسب “أسوشيتد برس”.