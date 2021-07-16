لأول مرة قبول امرأة بالقوات الخاصة في البحرية الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

لاول مرة قبلت مديرية العمليات الخاصة في البحرية الأمريكية، التي تضم في صفوفها مجموعة “الفقمات البحرية” الشهيرة، امرأة في صفوفها.

ووصف قائد هذه المديرية الأدميرال هيو هوارد، إنجاز مرؤوسته الجديدة بـ “الاستثنائي”، وأضاف هوارد، في تصريحه، أن عناصر القوارب القتالية، يتمتعون بخبرات في مجال التسلل الخفي في برامج المنظومات المحمية، واستخدام مزيج فريد من المهارات التي تشمل التعامل مع الأسلحة والملاحة والاتصالات اللاسلكية والإسعافات الأولية والهندسة والقفز بالمظلات وتكتيكات العمليات الخاصة.

وفقا لقناة CNN، حاولت 18 امرأة في السابق الانضمام إلى صفوف القوات البحرية الخاصة، من بينهن 14 لم يجتزن الاختبارات الضرورية. ولا تزال ثلاث فتيات منهن في طور التحضير للحصول على السماح اللازم.