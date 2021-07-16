الولايات المتحدة ترسل الى الأردن نصف مليون جرعة من لقاح فايزر

16 يوليو , 2021

بدأت الولايات المتحدة الخميس شحن نصف مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى الأردن ضمن جهودها العالمية لمواجهة الفيروس، على ما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس إن "500 ألف جرعة من لقاح فايزر بدأ شحنها من الولايات المتحدة الى الاردن وستصله السبت".

وبحسب المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، يتم ارسال هذه الجرعات بترتيب مباشر بين الولايات المتحدة والاردن وليس عبر الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة "كوفاكس".

وقال "نحن فخورون بقدرتنا على ايصال هذه اللقاحات الآمنة والفعالة لشعب الأردن".