16 يوليو , 2021
بدأت الولايات المتحدة الخميس شحن نصف مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى الأردن ضمن جهودها العالمية لمواجهة الفيروس، على ما أفاد مسؤولون.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس إن "500 ألف جرعة من لقاح فايزر بدأ شحنها من الولايات المتحدة الى الاردن وستصله السبت".
وبحسب المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، يتم ارسال هذه الجرعات بترتيب مباشر بين الولايات المتحدة والاردن وليس عبر الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة "كوفاكس".
وقال "نحن فخورون بقدرتنا على ايصال هذه اللقاحات الآمنة والفعالة لشعب الأردن".
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة ترسل الى الأردن نصف مليون جرعة من لقاح فايزر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.