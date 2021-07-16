انت الان تتابع خبر فيديو رقص لفنانة مصرية في حفل خطوبتها يشعل 'السوشيال ميديا' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات الفنانة المصرية الشابة كارولين عزمي، والتي انتشرت لها من حفل خطوبتها، فيما كان الأكثر تداولاً رقصها مع والدتها.