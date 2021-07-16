انت الان تتابع خبر فيديو رقص لفنانة مصرية في حفل خطوبتها يشعل 'السوشيال ميديا' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات الفنانة المصرية الشابة كارولين عزمي، والتي انتشرت لها من حفل خطوبتها، فيما كان الأكثر تداولاً رقصها مع والدتها.
وأظهر مقطع فيديو رقص كارولين مع والدتها بشكل جنوني خلال حفل خطبتها الذي اقتصر على عائلة العروسين والأصدقاء المقربين.
واحتفلت كارولين عزمي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، مساء الخميس، وذلك في أجواء احتفالية أشعلت مواقع التواصل.
كما وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة الشابة وخطيبها لحظة “تلبيس الدبل” بحفل الخطوبة.