فيديو.. مشهد مخيف للفيضانات في المانيا وهي تجرف المنازل وتندفع بقوة في الشوارع

واكدت وسائل اعلام ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 93 ليصل إجمالي الضحايا في أوروبا إلى 108 أشخاص.

ولا تزال بعض المدن في المانيا مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق في غرب ألمانيا، بينما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الأخرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي بفيضانات في غرب وجنوب غربي البلاد، أسفرت عن مصرع العشرات.