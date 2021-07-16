السيسي: ربنا قال لي هخلي معاك البركة.. وريني هتعمل ايه لبلدك ولناسك

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ،في كلمة أثناء فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، إنه كان يتمنى أن يكون لدى الدولة مال، لتغيير أوضاع مصر، موضحا: «كنت بقول لو 100 مليار يبقى كفاية، وكان اللي بيسمعني يقول أنت بتحلم، ولو معاك الفلوس دي مش هتعمل كده.. فـ جه ربنا قالي: أنا مش هخلي معاك الفلوس، أنا هخلي معاك البركة، وريني هتعمل إيه في بلدك، وهتعمل إيه لناسك! هتغير صحيح! وهتصلح الأحوال، وهتسعد الناس صحيح! يارب أكون أقدر أو نقدر مع بعض إن شاء الله».

وأضاف الرئيس السيسي : «أحب أوجه كل الشكر والتحية والتقدير والاعتزاز، بفضل الله علينا كلنا، وعلى بلادنا، بصوا حوالينا كويس وأنتوا تعرفوا إن ربنا سبحانه وتعالى، أكرم البلد دي، ونجاها من كل شر وسوء، فأبدأ بشكر الله سبحانه وتعالى».

وتابع الرئيس: «أقف متحدثا إليكم اليوم، في لحظة يمتزج في نفسي مزيج من السعادة والفخر، بوجودي في وسط رموز من كل فئات الشعب المصري، والاحتفال بإنجازات تحققت بسواعد شباب مصر ودماء شهدائنا الأبرار».