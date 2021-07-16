شكرا لقرائتكم خبر عن جرينلاند توقف التنقيب عن النفط في المستقبل بسبب مخاوف بيئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت حكومة جزيرة جرينلاند وقف جميع خطط التنقيب عن النفط في المستقبل بسبب مخاوف بيئية، حسبما أفادت وسائل إعلام دنماركية.

ونقلت بوابة "أي إن جي" الإخبارية الدنماركية اليوم الجمعة عن وزيرة الإسكان والبنية التحتية والمعادن والمساواة بين الجنسي،ن نايا إتش ناثانيلسن، القول إن حكومة جرينلاند قررت وقف خطط التنقيب عن النفط، وإنتاجه بسبب التداعيات البيئة الخطيرة للغاية.

ووضعت حكومة جرينلاند التي يقودها حزب مجتمع الشعب الاشتراكي منذ فوزه في الانتخابات في أبريل الماضي، قضية المناخ بندًا أساسيًا في برنامجها.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار حكومة جرينلاند بوقف التنقيب عن النفط يأتي وسط إشارات تنذر بالخطر على نحو متزايد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبحسب دراسة نشرتها دورية "نيتشر" العلمية في شهر مايو الماضي، فإن متوسط مستويات سطح البحر ارتفع بنحو تسع بوصات منذ عام 1880،ويأتي ربع هذه الزيادة تقريبًا من ذوبان الجليد في الصفائح الجليدية بجرينلاند و القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا )، إلى جانب الأنهار الجليدية البرية في أماكن أخرى.

ووفقا لبوابة "أي إن جي" الإخبارية، فإن الساحل الغربي لجزيرة جرينلاند يحتوي وحده على ما يقدر بنحو 18 مليار برميل من النفط.