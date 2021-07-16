شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن أجزاء من ألمانيا بسبب الفياضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت الفيضانات القوية التي تجتاح أجزاء من ألمانيا في انقطاع التيار الكهربي عن أجزاء من البلاد، حسبما

أعلنت مجموعة أيون الألمانية للطاقة في بيان اليوم الجمعة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي انهمرت خلال اليومين الماضيين في ارتفاعات حادة لمنسوبال مياه بالأنهار، وتفكك التربة، حيث غمرت المياه منشآت البنية التحتية الخاصة بالطاقة في غرب البلاد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مراكز الشبكات الفرعية ومحطات المحولات أغلقت لدواعي السلامة في المنطقة التي تغطيها شركة فيستنيتز التابعة لمجموعة أيون، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن قرابة 165 ألف شخص.

كما حدث انقطاع في الكهرباء بالمناطق التي تغطيها شركة ميتنيتز شتروم التابعة لمجموعة أيون بشرق ألمانيا أيضا، بسبب سقوط أشجار على خطوط الطاقة.

يشار إلى أن الفيضانات في غرب ألمانيا، التي وصلت إلى مستويات قياسية لم

تحدث من عقود، أودت بحياة عشرات الأشخاص، ولا يزال كثيرون في عداد المفقودين.