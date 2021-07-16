سقوط مسيرة للجيش الإسرائيلي داخل لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سقوط طائرة مسيرة بدون طيار داخل الأراضي اللبنانية جراء "خلل فني".

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "خلال نشاط اعتيادي، سقطت مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية نتيجة خلل فني".

وأضاف أدرعي: "لا توجد خشية من تسرب معلومات".

ولم يوضح أدرعي المهمة التي كانت تقوم بها المسيرة قبل سقوطها في الأراضي اللبنانية، لكن عادة ما يستخدم هذا النوع من الطائرات بدون طيار من أجل جمع المعلومات الاستخبارية ورصد أية تحركات.

وتقول إسرائيل إنها تراقب الوضع عن كثب في لبنان خشية قيام مليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بتحرك عسكري.

والأحد الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة: "الدولة اللبنانية توجد على حافة الانهيار، مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن".

وأضاف: "نتابع الأوضاع هناك عن كثب، أنا ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وسنبقى على أهبة الاستعداد".

