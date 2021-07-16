بديلا لمليشيا إيرانية.. "حزب الله" يتمركز بموقع جديد شرق سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المرصد السوري عن تمركز جديد لـ"حزب الله" اللبناني شرق سوريا شهد نصب راجمة صواريخ ومضادات أرضية.

ونقل المرصد عن مصادر في منطقة غرب الفرات، لم يسمها، بأن مليشيا “أبو الفضل العباس”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عمدت خلال الساعات الماضية إلى الانسحاب من نقطة عسكرية تابعة لها تقع بالقرب من منطقة آثار الشبلي بأطراف مدينة الميادين ضمن ريف دير الزور الشرقي.

وأوضح أن المليشيا قامت بتسليم النقطة لحزب الله اللبناني الذي تمركز عناصره فيها بدورهم، وقاموا بنصب راجمة صواريخ ومضادات أرضية “عيار 23″.

ولم يوضح أي تفاصيل حول أسباب الانسحاب هذا وتسلم حزب الله للنقطة.

غير أن المرصد السوري نشر في 13 يوليو/تموز الجاري أن مليشيا “الحرس الثوري الإيراني”، عمدت إلى نقل كمية من الأسلحة والذخائر من أماكن تخزينها في منطقة المزارع بأطراف الميادين إلى منازل ضمن أحياء مأهولة بالسكان في المدينة، كانت المليشيا قد استولت عليها.

وتركزت عملية النقل إلى المنازل المستولى عليها في منطقة “شارع 16” بالمدينة، وسط تخوفات للمدنيين من عملية الاستيلاء واتخاذ المليشيات الإيرانية لهم كدروع بشرية.

كما أشار، في الثامن من الشهر الجاري إلى أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني قامت بالاستيلاء على عشرات المنازل في المدينة الواقعة شرقي دير الزور.

وجرى الاستيلاء على 14 منزلا في شارع الأربعين و12 منزلا في شارع الـ16، و8 منازل في حي المحاريم، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن المنازل هذه جميعها تعود ملكيتها لمعارضين للنظام السوري ممن هم خارج المنطقة.

وخشية على حياتهم، شهدت هذه المناطق مغادرة قاطني المنازل المجاورة لتلك المستولى عليها، تخوفاً من تحويلهم إلى دروع بشرية للإيرانيين وتحويل المنازل المستولى عليها إلى مستودعات للأسلحة والذخائر كما جرت العادة، وهو ما يشكل خطر الاستهداف الجوي سواء من قبل إسرائيل أو التحالف الدولي.