روسيا تكافح الإرهاب في البحار بـ"بي كي-16"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت البحرية الروسية أحدث قوارب الإنزال عالية السرعة من طراز "بي كي-16" في مدينة بريمورسك، بمنطقة كالينينغراد، ورفع العلم عليها.

وجرت مراسم الرفع الأول لعلم البحرية الروسية، في احتفال حضره ممثلو القيادة والجنود في أسطول البلطيق.

ويعد الغرض من مركبة الإنزال عالية السرعة من المشروع 02510 هو نقل وإنزال القوات، ودعمها الناري، والمشاركة في عمليات مكافحة التخريب، ومكافحة القرصنة والإرهاب. كما تنقل السفينة أحمالًا خفيفة وتشارك في عمليات الإنقاذ.

والقوارب مسلحة بوحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بعد طورتها شركة كلاشينكوف، وتحتوي الوحدة على دروع واقية ضد الرصاص من عيار 7.62 من النوع B-32 وهي مثبتة للدوران على محورين، ما يزيد من دقة إطلاقها.

وفقًا لقسم دعم المعلومات التابع للخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية لأسطول البلطيق، تم بناء قوارب المشروع 02510 من طراز "بي كي-16" لأسطول البلطيق في حوض بناء السفن "ريبينسكي فيرف".ونجحت القوارب في اجتياز برنامج اختبارات تشغيل المصنع والحكومة، حيث قامت أطقم العمل وفريق المصنع بفحص جميع أنظمة وأسلحة القوارب.