كرمه الرئيس.. ريمون شفيق: "مكنتش أعرف.. وهذا دوري في حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس ريمون صفوت شفيق بإدارة التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، خلال مؤتمر حياة كريمة الذي أُقيم باستاد القاهرة.

وقال المهندس ريمون صفوت شفيق، إن دوره كان يقوم على النزول الميداني لمتابعة نسب التنفيذ بالقرى والمراكز المستهدفة وعددها 192 في 5 مراكز هي "مغاغة، والعدوة، وأبوقرقاص، ةملوي، وديرمواس"، كما كان يقوم بتصميم ويب سايت لحياة كريمة لوضع صور المشروعات ونسب التنفيذ والتواصل مع المواطنين والتعامل مع الاستفسارات.

وأضاف "شفيق"، أنه كان يتابع المشروعات المنفذة بمبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" ميدانيا ويرفع الإحداثيات، لربطها على موقع إلكتروني خاص بالمبادرة لمتابعة المشروعات ونسب التنفيذ على أرض الواقع.

وتابع "شفيق": لم أكن أعلم بالتكريم ولكنني فوجئت منذ يومين بدعوتي لحضور المؤتمر، وكان إحساسي وأنا أقف أمام الرئيس أثناء التكريم لا تصفها وتعبر عنه كل الكلمات.

وجرى خلال المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات ومن بينهم اثنين من أبناء محافظة المنيا من العاملين في إدارة التحول الرقمى وهما ريمون صفوت شفيق موظف بديوان محافظة المنيا، وعبير عبد الرحمن ماضي، مهندسة بمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، وكان لهما دورًا بارزًا فى إنشاء بوابة حياة كريمة خلال بداية العمل بالمبادرة وحتى وقت التكريم.