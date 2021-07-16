70 جنيهًا للكيلو.. التنمية المحلية: فتح 11 منفذا لبيع اللحوم السودانية بهذه المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وفرت 11 منفذا لبيع اللحوم السودانية بسعر 70 جنيها بمحافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء للتخفيف عن المواطنين الأكثر فقراً ومحدودي الدخل.

جاء ذلك وفقا لتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة وصندوق تحيا مصر وجمعية مواطنون ضد الغلاء وذلك بمقر الوزارة لتدبير وتشغيل منافذ لبيع اللحوم السودانية الطازجة للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في تلك المنافذ.

وقال شعراوى – وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، إن الوزارة وفرت طبقاً للبروتوكول في محافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية أماكن لـ11 منفذ بيع ثابت، خاصة بالأماكن الأكثر ازدحاما، مؤكدا أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة في المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وتلبية كافة احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لمتابعة عمل تلك المنافذ من خلال مديريات (التموين - الصحة - الخدمات البيطرية ) وإعداد تقرير دوري حول عملها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تلك المنافذ ستقوم ببيع اللحوم بسعر 70 جنيها خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتي تشهد إقبالاً من المواطنين على عملية الشراء، لافتا إلى إتاحة فرص عمل وتشغيل عدد كاف من العمالة اللازمة لكل منفذ من أبناء المحافظة للمساعدة في حل مشكلة البطالة.

من جانبه، قال محمود العسقلانى رئيس جمعية " مواطنون ضد الغلاء " إن الجمعية تسعى للتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات في مجال حماية المستهلك والتنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة ، وتقوم أيضاً بدور فعال في رفع العبء عن المواطنين وتوطيد مبدأ حماية المستهلك وتوفير السلع للمواطن بأسعار مخفضة خاصة اللحوم.

وأضاف العسقلانى أن الجمعية ستقوم بتجهيز المنافذ الثابتة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية كما ستقوم بتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظات .