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قيمتها مليون جنيه.. ضبط 150 طربة حشيش وبانجو في السلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين من العناصر الإجرامية بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش والبانجو في الإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، تخصصا في الاتجار بمخدري الحشيش والبانجو وترويجهما على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام - مبلغ مالي –2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1.150.000– واحد مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريبا.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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