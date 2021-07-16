ضبط 900 زجاجة زيت تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

قال الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إن مفتشي التموين ضبطوا 924 زجاجة زيت تموينى لدى تاجرين بقصد بيعها في السوق السوداء.

جاء ذلك خلال حملة على الأسواق والمحلات العامة وتجار التموين في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل وزارة التموين ، في بيان لمديرية التموين بالأقصر، اليوم الجمعة، أن الحملة ضبطت تاجر تموين استولى على 42 كرتونة زيت طعام تمويني بكل كرتونة عدد ١٢ زجاجة بإجمالي ٥٠٤ زجاجة بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء.

كما جرى ضبط ٣٥ كرتونة زيت طعام تمويني بكل كرتونة ١٢ زجاجة بإجمالى ٤٢٠ زجاجة داخل أحد المخازن الغير مرخصة بقصد إعادة بيعها في