أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لإحكام سيطرتها الأمنية على كافة المنافذ، للتصدي لمختلف الجرائم خاصة التهريب، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع.

وتمكنت الحملات من ضبط 40 قضية فى مجال الأمن العام، أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، و1121 مخالفة مرورية، وتنفيذ و139 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية، على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.