نحو 1300 مفقود جراء الفيضانات في ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - يوليو - 2021 10:05 صباحًا

فقدان نحو 1.3 ألف شخص جراء الفيضانات في مقاطعة أرفايلر غربي ألمانيا ، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت إدارة المقاطعة في بيان لها يوم الخميس، إنه في محيط مدينة باد نوينار أرفايلر وحدها جرت نحو ألف عملية إغاثة.

وأضافت السلطات أنه “بسبب الوضع المعقد الناجم عن الدمار الحاصل، يعتبر التقييم النهائي للوضع مستحيلا”.

ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق في غرب ألمانيا، بينما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الأخرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي بفيضانات في غرب وجنوب غربي البلاد، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 58 شخصا، بحسب “نوفوستي”.