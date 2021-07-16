الحريري: عون يستمتع بالفراغ وأنا اعتذرت عن حكومته

15 يوليو , 2021

قال رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري إنه "طبعًا لست مرتاحًا، وأنا ذهبت إلى رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​بكلّ انفتاح وقدّمت تشكيلةً حكوميّةً لدراستها، وتمنّيت إذا أمكن أن نلتقي اليوم لأخذ قرار بها، واليوم قلت له"إذا بدّك 24 ساعة جديدة فأنا مستعد"، وهذا لا يعني أنّني أفرض شروطًا عليه وإنّما هم أخذوها على هذا النحو".

وأضاف في حديث تلفزيوني، "أنّني رشّحت نفسي في الأساس لا للقيام بمشكلة سياسيّة، بل لنجد حلولًا لوضع البلد ولنتعاون ونعمل معًا وفق ​المبادرة الفرنسية​"، مذكّرًا بـ"أنّنا اتّفقنا جميعنا في قصر الصنوبر، أنّ الطريقة الّتي كانت تُشكَّل بها الحكومات في السابق، لا يمكن أن تنجح الآن"، معلنًا "أنّني اليوم اعتذرت عن حكومة الرئيس عون، لأنّه لا يريد حكومة".

وأشار إلى أنّ "ما كان عالقًا في مبادرة رئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​ بقي على حاله، والمشكلة الأساسيّة أنّ الرئيس عون يريد الثلث المعطل، ومبادرة بري "ما مشيت"، مبيّنًا أنّ "عون ردّ بالجواب نقسه عن نقطتي الثقة والوزراء المسيحيين، وأضعنا 8 اشهر بالتفاوض على حصّة رئيس الجمهورية، فكيف يمكن لفريق الدخول الى الحكومة وعدم إعطاء الحكومة الثقة؟".