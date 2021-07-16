الهند تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - أ ش أ:

سجلت الهند 38 ألفا و949 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و26 ألفا و829 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 542 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 412 ألفا و531 شخصا.

وأفادت بأن 40 ألفا و26 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و183 ألفا و876 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 430 ألفا و422 حالة.​