بولسونارو يدلي بأول تصريح حول صحته منذ دخوله المستشفى

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أدلى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بتصريح عن حالته الصحية هو الأول من نوعه منذ دخوله المستشفى يوم الأربعاء.

وقال بولسونارو إن حالته تحسنت مما يقلل احتمال خضوعه لعملية جراحية لإزالة انسداد في الأمعاء مرتبط بتعرضه للطعن عام 2018، وإنه قد يغادر المستشفى اليوم الجمعة.

وأضاف "وصلت إلى هنا وكان هناك احتمال كبير جدا لإجراء عملية جراحية، لكن الجراحة الآن باتت أقل ترجيحا".

وأُجريت للرئيس بولسونارو، الذي أصيب بكوفيد-19 عام 2020، عمليات جراحية عدة منذ حادث الطعن الذي كاد أن يودي بحياته قبل فترة وجيزة من انتخابه منذ ثلاث سنوات تقريبا.

وأوضح بولسونارو، في مقابلة تلفزيونية مع طبيبه أنطونيو لويز ماسيدو، إنه قد يغادر مستشفى "فيلا نوفا ستار" في ساو باولو اليوم الجمعة. وقال ماسيدو إن الانسداد المعوي، الذي يعاني منه الرئيس، تراجع حاليا.

كان الأطباء قالوا، أمس الخميس، إنه لا يوجد موعد زمني لخروج بولسونارو من المستشفى، مضيفين أنهم سيواصلون العلاج غير الجراحي له.