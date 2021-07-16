الصين تكشف عن حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة إن بر الصين الرئيسي سجل 36 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 أمس الخميس ارتفاعا من 28 قبل يوم.

وذكرت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وقالت إن الإصابة الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 ارتفاعا من ثماني إصابات قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

يبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92183 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.