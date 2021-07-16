شكرا لقرائتكم خبر عن 1536 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 1536 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 175 ألفا و 46 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .2051

كما تعافي من المرض 604 حالات خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 157 ألفا و 113 حالة.

وتلقى 9ر15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 1ر31 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.