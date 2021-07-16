شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 36 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 36 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الخميس ارتفاعا من 28 قبل يوم.

وذكرت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة محلية واردة من الخارج.

وقالت إن حالات الإصابة الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 ارتفاعا من ثماني إصابات قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92183 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.