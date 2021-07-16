شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لا توجد خطط حالياً لإرسال قوات أمريكية إلى هايتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس أنه ليس هناك خطط في الوقت الراهن لإرسال قوات أمريكية إلى هايتي لتوفير الأمن في الدولة الكاريبية في أعقاب إغتيال رئيسها.

وتابع بايدن خلال مؤتمر صحفي "إننا فقط نرسل قوات مشاة البحرية لسفارتنا لضمان أمان من فيها ... لكن فكرة إرسال قوات أمريكية إلى هايتي ليست مطروحة حتى هذه اللحظة".

وتعاني هايتي من اضطرابات سياسية في أعقاب اغتيال رئيسها جوفينيل مويس الأسبوع الماضي.

وكانت حكومة هايتي برئاسة رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف قد طلبت من إدارة بايدن نشر "عاجل" للقوات لتأمين موانئ البلاد البحرية والجوية والنفطية.