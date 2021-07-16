"الحرب الإلكترونية" اتفاقية ثنائية بين المغرب وإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمضي العلاقات المغربية الإسرائيلية إلى مزيد من التطور والتعاون المشترك، وذلك في سياق عودة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا الصدد، وقعت المملكة المغربية، وإسرائيل أولى اتفاقياتهما العسكرية، ويتعلق الأمر باتفاقية في مجال الحرب الإلكترونية.



وبموجب هذه الاتفاقية، ستُقيم الدولتان تعاوناً في البحث والتطوير ومجالات عملياتية في الحرب الإلكترونية.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية في الرباط بين الجنرال المغربي مصطفى الربيع مدير مديرية الأمن السيبراني بإدارة الدفاع الوطني ورئيس هيئة “السايبر” الإسرائيلي يجآل أونا.

وحضر حفل التوقيع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل حديث في الأروقة الدبلوماسية عن زيارة قريبة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى المملكة المغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات بينهما وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين في غضون أسابيع.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2020، التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة المغربية.