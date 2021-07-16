بريطانيا لاستراتيجية غذائية وطنية جديدة

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"الخليج 365" من لندن: في إطار استراتيجية وطنية جديدة للأغذية، يمكن الإعلان عنها في وقتٍ وشيك، يمكن إدخال ضريبة جديدة على السكر والملح في إنكلترا.

وتدعو الاستراتيجية، التي نشرت عنها تقارير في مختلف وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الخميس، إلى استثمار 50 مليون جنيه إسترليني في تطوير بروتينات بديلة يمكن استخدامها كخيارات مستدامة في الوجبات الجاهزة، مثل اللحوم المزروعة في المختبر أو الأطعمة النباتية، والتي يمكن أن تخلق آلاف الوظائف في المصانع أو الزراعة.

توفير أموال

وحسب توصيات الدراسة يجب على الحكومة أيضًا توفير ما بين 500 مليون جنيه إسترليني إلى 700 مليون جنيه إسترليني سنويًا، أي حوالي ثلث المخطط الإجمالي، لدفع أموال للمزارعين لإدارة الأرض لتخزين الكربون بنشاط واستعادة الطبيعة.

وتشير الدراسة التي وضعت راجعة بتكليف من الحكومة إلى أن ضريبة قدرها 3 جنيهات إسترلينية لكل كغم على السكر و6 جنيهات إسترلينية لكل كغم ضريبة على الملح المباع للاستخدام في الأطعمة المصنعة أو في المطاعم وشركات تقديم الطعام ستشجع المصنعين على إعادة صياغة وصفاتهم أو تقليل أحجام حصصهم.

تأثير سلبي

وتقول المراجعة إن الطعام الذي نأكله وطريقة إنتاجه يؤثران سلبًا على صحة الأمة و "يلحقان أضرارًا جسيمة بالكوكب"، وعلينا تنفيذ تغييرات كبيرة.

ويمكن أن تضيف ضرائب الملح والسكر، التي تقول المراجعة أنه يجب تقديمها قبل نهاية العقد، بنسًا واحدًا إلى سعر علبة رقائق البطاطس و 7.5 بنس إلى قطعة شوكولاتة صغيرة.

وتقول إن الضريبة ستقلل من كمية الملح والسكر المستخدمة في صناعة الأغذية، وأي أموال يتم جمعها يجب إنفاقها على تقديم وجبات مدرسية مجانية إلى 1.1 مليون طفل آخر يوميًا، وتمويل أنشطة العطلات ونوادي الطعام، ودعم النظم الغذائية الصحية من أجل في المجتمعات الأكثر حرمانًا.

كما تسلط الدراسة الضوء على المشاكل الصحية والتكلفة الاقتصادية للنظام الغذائي السيئ ويقول إنه ينبغي بذل المزيد لمساعدة الأسر المحرومة على تناول طعام صحي.



كلام قيصر الطعام

وقال مؤلف التقرير قيصر الطعام المليونير هنري ديمبلبي مؤسس سلسلة مطاعم الوجبات السريعة (Leon) إن الضريبة جزء من خطة لإنشاء "نظام غذائي مفيد لنا ومفيد لكوكبنا".

وأضاف: "الجميع يفكر في هذا البلد ... إن طريقة حل السمنة والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي هي من خلال التعليم والتمارين الرياضية وقوة الإرادة، ويستحق الأشخاص الذين ليس لديهم قوة الإرادة ما يلحق بهم ... لكن في الواقع لا شيء من هذا صحيح".

وأضاف: "لا تساعدك التمارين الرياضية على إنقاص الوزن .. وهناك عنصر وراثي قوي لدى بعض الأشخاص يجعلهم ينجذبون بشكل خاص إلى هذه الأطعمة".

وأكد ديمبلبي: "تقوم الشركات بالتسويق فيها، وتأكل أكثر وتنفق الشركات المزيد من الأموال عليها - تحتاج إلى كسر تلك الدورة التجارية وهذا ما تهدف الضريبة إلى القيام به."

وأكد أنه واثق من أن العديد من الشركات ستعيد صياغة وصفاتها لتجنب زيادة التكلفة على المستهلك.

ويحذر التقرير من ضرورة تقليل كمية اللحوم التي نتناولها بنسبة 30٪ خلال عقد من الزمن لتحرير الأرض من أجل تخزين الكربون والحفاظ على الطبيعة.